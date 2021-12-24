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'Türk aşısını bekliyoruz' diyenlerin mazereti kalmadı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını hatırlatarak, "Artık 'Türk aşısını bekliyoruz' diyenlerin mazereti kalmadı. İnşallah kısa sürede Türk aşısı da ilimize gelmiş olacak. Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

24 Aralık 2021 Cuma 10:53
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'Türk aşısını bekliyoruz' diyenlerin mazereti kalmadı

ÇANKIRI - Çankırı'da 2021 yılının son muhtarlar toplantısı, Vali Ayaz başkanlığında; Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kızılırmak Kaymakamı Emine Dilce, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, daire müdürleri ve muhtarların katılımıyla Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Burada konuşan Vali Ayaz, Çankırı'nın aşı konusunda kötü durumda olmadığını belirterek, "İstediğimiz noktaya büyük oranda yaklaştık ama biraz daha eksiğimiz var ancak şunu bir kez daha söylemek istiyoruz; süreç bitmedi. Hastalık devam ediyor. Şu anda Avrupa'da büyük bir vaka dalgası var. Sayılar artıyor. Bunun önümüzdeki günlerde ülkemize nasıl yansıyacağını göreceğiz. Şükürler olsun ki hem Çankırı hem de ülke geneli vaka konusunda genel olarak iyi. Vaka sayıları düşük seyrediyor. Vefat sayılarımızda da düşüş var ama geçen hafta yine koronavirüsten 4 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Tekrar hatırlatıyoruz; süreç bitmedi. 3'üncü doz aşısını olmayanlar muhakkak olsunlar. Köylerimizde mahallelerimizde 3'üncü dozu olmamış olan vatandaşlarımızın yeni bir dalga gelmeden ivedi olarak aşılarını olmalarını istiyoruz. 'Artık Türk aşısını bekliyoruz' diyenlerin de mazereti kalmadı. İnşallah kısa sürede Türk aşısı da ilimize gelmiş olacak. Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" diye konuştu. 

Vali Ayaz, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyerek, sorularını cevaplandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çankırı Valisi AyazTürk Aşısı
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