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Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 19 Mart'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan konaklama tesisleri, normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açıldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 11:09
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Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada'da 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesisleri, bugün yeniden açıldı. Adadaki kafe ve restoranlar ise 1 Haziran’da girilen normalleşme süreciyle birlikte açılmıştı.




Adadaki tüm işletmecilere, Toplum Sağlığı Merkezi desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda hijyen eğitimi verildi. İşletmelere gelen müşterilerin girişte ateşi ölçülüyor, masalarda ise dezenfektanlar koyuluyor.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, "Bugün itibariyle bütün otellerimiz, işletmelerimizde tam kapasiteyle sezonumuzu açtık. Tüm işletmelerimize yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, belasız ve vukuatsız geçmesini diliyorum. İlk olarak işletmelerimize önce kendi sağlıkları için tedbirlere uymasını istiyoruz. Tabii ki süreci çok iyi geçirdik, bundan sonra kurumların da yükünü hafifletmek ve riski de minimize etmek adına kendi sorumluluklarımızı, kendi tedbirlerimizi yerine getirmemiz hepimiz için en iyisi olacaktır. Çok iyi önlemler aldık, hatta bir çok önlem için Türkiye'nin öncesinde davrandık. Gelen misafirlerimizden de isteğimiz, biz burada bütün kurallara uyduk, önlemlerimizi aldık, lütfen siz de bizleri düşünerek kendinizi de düşünerek kurallara riayet edin" dedi.



Adada pansiyon işleten Bedri Evren, "Hazırlıklarımızı yaptık, Bozcaada olarak konaklama tesislerini en geç açan biziz. Bütün tedbirlerimizi aldık, karşılığını göreceğiz umarım" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Vakasız bir sezona gireceğiz, inşallah güzel bir sezon olacak. Bozcaada olarak inşallah güzel günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 15.06.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
BozcaadaTurizm CennetiçanakkaleKonaklama Tesisleri
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