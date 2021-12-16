Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor

ANKARA'dan Kars'a 21 ay sonra seferleri yeniden başlatılan Doğu Ekspresi ile yolculuk devam ederken, seyahat sevenlere tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunuluyor.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen turistik Doğu Ekspresi'nin koronavirüs nedeniyle ara verilen seferleri, 21 ay sonra yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ankara Garı'ndan dün uğurladığı tren, gece saatlerinde Sivas'ın Divriği ilçesinde ulaştı. Buradaki molanın ardından tren, yeniden hareket etti. Yolculuk sırasında seyahat sevenler, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı buldu. Turistik Doğu Ekspresi'nin, 31 saatlik yolculuğun ardından bu gece yarısı Kars'a ulaşması bekleniyor.