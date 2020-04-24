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Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de tedavi gören son koronavirüs hastasının da taburcu olmasıyla kentte, koronavirüs vakası kalmadı.

24 Nisan 2020 Cuma 15:18
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Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

TUNCELİ - Tunceli'de tespit edilen 8 koronavirüs hastasından 7'si geçen günlerde tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren son koronavirüs hastası E.D. (27) de bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Böylelikle kentte koronavirüs vakası kalmadı.

Tunceli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip, taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliVakaKoronavirüs
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