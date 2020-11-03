Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1135
ALTIN
523.230
DOLAR
8.5147
STERLİN
11.1198
EURO
9.9685
GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne...
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri...
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlattıkları yardım kampanyası kapsamında, yarın 1 milyonu aşkın maske dağıtacaklarını açıkladı.

03 Kasım 2020 Salı 14:30
5 Okunma
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak

ANKARA - TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yaptığı yazılı açıklamada, deprem anından itibaren hastanelere ortopedi ve travmatoloji alanında ihtiyaç duyulan her türlü teknik malzeme teminini sağladıklarını bildirdi. Bununla birlikte deprem bölgesinde görevli kamu yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Delikanlı, "Onların yönlendirmeleri doğrultusunda maske, dezenfektan, ıslak mendil ve vücut temizleme havlusu konusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Hemen bir kampanya başlattık ve kısa süre içerisinde hedeflenen sayının üzerine çıktık. Yarın itibariyle 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusunun teslimini gerçekleştireceğiz. Endüstri olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü afet durumundaki ihtiyaçları takviye etmeye hazırız çünkü unutulmamalıdır ki; 'Tıbbi Cihaz Hayat Kurtarır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜMDEFİzmir1 Milyon Maske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
TBB Başkanı Şahin: Deprem değil, bina öldürüyor
TBB Başkanı Şahin: Deprem değil, bina öldürüyor
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsatanbullulara seslendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsatanbullulara seslendi
Bakan Koca: 85 can kaybımız var
Bakan Koca: 85 can kaybımız var
Bakan Ersoy: Çanakkale Savaşı batıklarını gün yüzüne çıkarıyoruz
Bakan Ersoy: Çanakkale Savaşı batıklarını gün yüzüne çıkarıyoruz
Erdoğan: Irkçı terörizm, veba gibi yayılmakta
Erdoğan: Irkçı terörizm, veba gibi yayılmakta
Binalara çürük raporu verilmiş
Binalara çürük raporu verilmiş
Enkaz alanlarını doldurdular!
Enkaz alanlarını doldurdular!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma