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Tüm Türkiye saat 19:19'da tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs 2020 Salı 19:25
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Tüm Türkiye saat 19:19'da tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

ANKARA'DA BALKONLARDA 19 MAYIS COŞKUSU

Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı. Ankaralılar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkent'te koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saatlerinden evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19'da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. (ANKARA) 

DÜZCE'DE 19.19'DA BALKONLARDA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

Düzce’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19’da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark’ta düzenlenen organizasyonla vatandaşlar balkonlarına davet edildi. Saatler 19.19’u gösterdiğinde çağrıya uyan vatandaşlar İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu. Organizasyon sorumlusu Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 81 ilde eş zamanlı olarak 19 Mayıs saat 19.19’da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak İstiklal Marşımızı halkımızla birlikte okuduk. Sağolsun halkımız çağrımıza kulak verdi. Balkonlarından İstiklal Marşı'mızı okudular." dedi. (DÜZCE)

TOKAT'TA BALKONLARDA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Tokat’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokat’ta vatandaşlar bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evlerde kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri ise araçlarının başında sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu. (TOKAT)

GAZİANTEP’TE BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Gaziantep’te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin 101'inci yılı ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'de balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması için yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, bu saatte balkona çıktı. Saat 19.19'da Beykent Mahallesindeki gençler ve aileleri ellerinde Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için bir mahalle sakini de balkonuna müzik sitemi kurdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalınan müzik eşliğinde vatandaşlar balkonlarında, şarkılara eşlik ederek bayramı kutladı. (GAZİANTEP)

ANTALYA'DA DENİZDE 100'ER METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, denizde 3 teknede 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da bulunduğu teknelerden yükselen marşlar ve yanan meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken, Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından tekneleri selamladı.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl denizden kutladı. Tarihi Kaleiçi yat limanından Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle donatılan 3 tekne, Antalya'nın falezler bandı boyunca tur atarak vatandaşların 19 Mayıs'ını kutladı. '19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun', 'Her yer Samsun 1919' ve 'Güzel günler göreceğiz' yazılı pankartlar asılı tekneler saat 17.30 sularında marşlar eşliğinde Kaleiçi yat limanından demir aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da teknelerden birine binerken üç tekne yat limanı açıklarında 100 metrelik Türk bayraklarını açtı. Akdeniz, Muratpaşa Belediyesi'nin tekneleriyle 19 Mayıs'ta bambaşka bir görünüme bürünürken Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından bayraklar ve meşalelerle tekneleri selamladı (ANTALYA) 

ZONGULDAK 19 MAYIS'I BÖYLE KUTLADI

Zonguldak Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 mahallede araçlardan marşlar çalındı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencere ve balkonlarından çalan marşlara eşlik etti. Türk bayrakları ile pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadı.

SAAT 19.19'DA HALK BALKONLARA ÇIKTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 19.19 itibariyle vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramı kutlayan vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi hoparlöründen çalan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.

TCG KILIÇ HÜCUMBOTU'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

Öte yandan Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'nda da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

MEŞALELER SİTEYİ AYDINLATTI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sitede yaşayanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Saat 21.00'da hep birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Ardından ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde bayramı coşkuyla kutladı. (ZONGULDAK)

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramıİstiklal Marşı
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