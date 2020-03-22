Tüm Türkiye onları alkışladı!

İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

İSTANBULLAR, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Sürücüler de korna çalarak destek oldu.

ANKARA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLANDI

Ankara'da, vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Ankara’nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin lambalarını yakıp söndürürken, yoldan geçen araç sürücüleri de etkinliğe korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

UMRECİLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Umre dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 5 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Umre kafilesi yurtta gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanmasına' umre kafilesi de destek verdi. Saat 21.00'de yurtların penceresine çıkan bazı vatandaşlar sağlık çalışanlarını destek için alkışladı. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. ￼

İTFAİYE ERLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİREN ÇALDI

Koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek amacıyla 3 gün önce sosyal medya hesabında başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına her akşam saat 21.00'i gösterirken Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla destek veriyor. Diyarbakır'da bu akşam yapılan destek çağrısına itfaiye erleri de katıldı. İtfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak, koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

İzmir'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından Perşembe günü yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. İzmirli vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

Öte yandan, vatandaşların alkışla verdiği destek havadan da görüntülendi.