Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve halkın korunması amacıyla çeşitli tedbirler alınarak, uygulamaya geçirildiği belirtildi. Halkın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları istenilen açıklamada, "Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" denildi.