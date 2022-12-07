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TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:10
TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı eğitim harcamalarının önceki seneye göre yüzde 27,1, toplam sağlık harcamalarının ise yüzde 41,6 arttığını duyurdu.

TÜİK'in açıkladığı 2021 yılı eğitim harcama istatistikleri göre; Türkiye'de eğitim harcamaları, 2020 yılına göre yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. Eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri yüzde 37,7 ile yükseköğretim ve yüzde 28,3 ile ortaokul oldu. 

YÜZDE 72,5'İNİ DEVLET FİNANSE ETTİ

Devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,6'sını yükseköğretim, yüzde 22,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 39,5'i yükseköğretime, yüzde 34,4'ü ortaöğretime yapıldı. 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 22 oldu. 

ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA ATTI

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2020 yılında 12 bin 311 TL iken, 2021 yılında 15 bin 500 TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 37,7 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 31,9 ile ortaokul takip etti.



TOPLAM SAĞLIK HARCAMASINDA ARTIŞ

2021 yılı sağlık harcama istatistiklerinde ise toplam sağlık harcaması, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 42,1'lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL oldu. 

Toplam sağlık harcamasında genel devlet bütçesinden ayrılan pay yüzde 79,2 oldu. Özel sektör sağlık harcamasının payı ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Toplam sağlık harcamasının yüzde 49,5'i hastanelerde yapıldı. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi. 

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI ARTTI

Kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 TL'ye yükseldi. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL'ye ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikEğitimSağlık
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