Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,08
ALTIN
1.080,22
DOLAR
18,69
STERLİN
22,57
EURO
19,84
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı

23 Aralık 2022 Cuma 10:59
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı

İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı. 

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Financı getirildi. Fincancı duruşma salonuna girdiğinde salonda alkış oldu.

CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve çeşitli şehirlerden tabip odası temsilcileri, çok sayıda avukat ve gazeteci izleyici olarak katıldı.

Şebnem Korur Fincancı'nın kimlik sorgusu yapıldı. Avukatları duruşma salonunun, küçük olması gerekçesiyle, değiştirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, sanık avukatı sayısının 3'le sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, talebi reddetti. Sanık avukatları, sınırlandırma kararına itirazda bulundu ancak, mahkeme heyeti itirazları kabul etmedi. Avukat sayısının sınırlandırılmasına karar verildi. Duruşma katılan avukatların isimlerinin tutanağa geçirilmesiyle devam ediyor.


 

TBB ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Fincancı'nın yargılandığı dava öncesi, Çağlayan meydanında basın açıklaması yapıldı. TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın örgütsel bütünlüğü ile buradayız. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın derhal serbest bırakılmasını, hakkındaki suçlamaların düşürülerek ilk duruşmada beraatini bekliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Fincancı'ya destek için gelenler katıldı. Polis ekipleri adliye çevresinde ve meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TTB Başkanı Şebnem Korur FincancıDava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi
Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi
Hayvanseverlerden 'Konya'daki barınak ziyarete açılsın' talebi
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurguna 20 gözaltı
Ali Erbaş: Amacımız gençlerin değerlerine bağlı yetişmesi
Ali Erbaş: Amacımız gençlerin değerlerine bağlı yetişmesi
Edirne'de Karma OSB projesine Danıştay'dan 'iptal' kararı
Edirne'de Karma OSB projesine Danıştay'dan 'iptal' kararı
Bitlis Çayı Viyadüğü törenle trafiğe açıldı
Bitlis Çayı Viyadüğü törenle trafiğe açıldı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen kurtarıldı; 1’i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı
Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen kurtarıldı; 1’i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول