Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.360,83
ALTIN
999,49
DOLAR
18,24
STERLİN
20,98
EURO
18,09
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BDDK 30 idari personel...
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TSK helikopterlerine yerli füze ikaz sistemi

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:41
TSK helikopterlerine yerli füze ikaz sistemi

ANKARA - ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki askeri teknolojileri yerlileştirme çalışmaları kapsamında, helikopter platformlarını IR (kızılötesi) güdümlü füze tehditlerine karşı korumak için ikaz bilgisi üreten elektro-optik sistem olan 'UV (ultraviyole) Füze İkaz Sistemi'ni (UV-FİS) yüzde 100 yerli hale getirdi.

TSK envanterindeki askeri teknolojileri yerlileştirme kapsamında çalışmalar yürüten ASELSAN, helikopter platformlarını IR güdümlü füze tehditlerine karşı koruyan UV-FİS'in ilk üretimlerini yurt dışından teknoloji transferi ile gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2007 yılından bu yana ayrıca mühendislik iyileştirme, üretim, test ve bakım onarım faaliyetleri yürütüldü. TSK bünyesinde geniş kullanım alanı bulan sistem, Şili ordusu helikopterleri için de tercih edildi.

2022'DE TAMAMLANDI

Sistemin sensör birimi bünyesinde bulunan bileşen ve takımların önemli bir kısmı yerli olarak üretilmesine rağmen foto-dedektör ve optik filtre gibi kritik bileşenler, sadece yurt dışından temin edilebiliyordu. ASELSAN iç kaynakları 2017 yılından itibaren kullanılarak kritik bileşenlere yönelik yerlileştirme çalışması başlatıldı. Kasım 2020’de optik filtrelerin millileştirmesi tamamlandı. Daha sonra Şubat 2022'de milli foto-dedektör takımı barındıran sensör biriminin fabrika kalifikasyonu, Haziran 2022’de Ankara-Temelli’de gerçekleştirilen helikopter uçuş testleriyle de platform kalifikasyonu tamamlandı.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Temmuz 2022’de yüzde 100 yerli optik ve foto-dedektör takımı ile tamamen millileştirilmiş ilk füze ikaz sistemlerinin TSK’ya teslim edilmek üzere üretimleri tamamlanmış oldu. Helikopterleri kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruyan füze ikaz sisteminin millileştirmesi çalışmaları ile UV filtre kaplaması, CMOS dedektör tasarımı ve UV füze ikaz sistemi tasarımı konularında bilgi birikimi ve altyapı kazanıldığı belirtildi. Bu sayede tamamen milli ve özgün yapıda, uluslararası piyasada rekabet gücü yüksek yeni sistemleri geliştirme çalışmalarına da başlandığı kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Füze Ikaz SistemiTSK Helikopterleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı
3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı
İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi
Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi
'Burdur Gölü kan ağlıyor'
'Burdur Gölü kan ağlıyor'
Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor
Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول