Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.514,10
ALTIN
1.043,59
DOLAR
18,63
STERLİN
22,00
EURO
19,09
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16...
8 Uzman Yardımcısı alınacak
8 Uzman Yardımcısı alınacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TSK'dan FIFA 2022 Dünya Kupası'na KBRN kalkanı

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:29
TSK'dan FIFA 2022 Dünya Kupası'na KBRN kalkanı

ANKARA - Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü'nün kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol aldığı belirtildi. 

Katar hükumeti, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Yerli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı TSK unsurları, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapıyor. 

TSK unsurlarının, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik önemli görev üstlendiği vurgulandı. Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN Savunma Bölüğü, envanterindeki ekipmanla her türlü kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor. Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor. Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak. 

DHA

Son Güncelleme: 21.11.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
FIFA 2022 Dünya KupasıKBRN KalkanıTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi
Bombalı saldırıda ölen Ecrin'in ismi okuluna verildi
Bitkilerde 'su stresi'nin önlenmesinde 2 bakterinin etkililiği araştırılıyor
Bitkilerde 'su stresi'nin önlenmesinde 2 bakterinin etkililiği araştırılıyor
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü; köprüler ortaya çıktı
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü; köprüler ortaya çıktı
Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı
Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi
Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'deki artçı, Muğla'daki yıkıcı deprem üretmeyen bölge
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'deki artçı, Muğla'daki yıkıcı deprem üretmeyen bölge

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول