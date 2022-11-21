TSK'dan FIFA 2022 Dünya Kupası'na KBRN kalkanı

ANKARA - Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü'nün kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol aldığı belirtildi.



Katar hükumeti, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Yerli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı TSK unsurları, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapıyor.



TSK unsurlarının, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik önemli görev üstlendiği vurgulandı. Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN Savunma Bölüğü, envanterindeki ekipmanla her türlü kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor. Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor. Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.