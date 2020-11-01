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Tribünler tek yürek

İzmir'de tribünler tek yürek

01 Kasım 2020 Pazar 17:13
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Tribünler tek yürek

İZMİR (DHA) 

İzmir’de meydana gelen depremin ardından spor kulüplerinin taraftar grupları da yardım için seferber oldu. Emrah Apartmanı önünde Göztepe taraftarlarının kurduğu yardım standına, Sakaryaspor ve Boluspor taraftarları da giyim, yiyecek ve hijyen malzemesi gönderdi. Sakaryaspor taraf grubu Tatangalar da, yardım TIR’ı ile birlikte İzmir’e gelerek, dayanışma örneği sergiledi.

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, devletin ve STK’ların yardım çalışmalarının yanı sıra spor kulüplerinin taraftar grupları da seferber oldu. Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz’un enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı önünde, onun Göztepeli arkadaşları yardım standı kurdu. Göztepeli taraftarların başlattığı yardım kampanyası, diğer tribün gruplarının da katılımıyla büyüdü. Göztepe’nin dost kulübü olan Sakaryaspor’un tribün grubu Tatangalar, Boluspor tribün grubu Yarenler ile birlikte İzmir’e yardım TIR’ı gönderdi. Tatangalar tribün lideri Volkan Kahyalar, “Biz bu acıyı 99’da yaşadık, çok iyi biliyoruz. Biz Göztepemizin, İzmirizmizin her zaman yanındayız. Biz 11 gün sonra insanlar çıktığını biliyoruz enkaz altından, inşallah buradan da sağ çıkacak insanları bekliyoruz” dedi.

‘BÜTÜN TRİBÜNLER TEK YÜREK OLDU’

Göztepe tribün liderlerinden Ferhat Daşdelen, yapılan yardımın insani görevleri olduğunu belirterek, “Bugün Göztepe buradaysa Altay da, Karşıyaka da, Bolu’dan Yarenler, Bursa, Karşıyaka, Ankaragücü, Travzonspor’u Kocaelisi herkesin ruhu burada. Hepsi bizi telefonla arayıp, geçmiş olsun diyorlar. Sakarya’dan ve Bolu’dan arkadaşlarımız bizlere yardım TIR’ı gönderdi. Bütün tribünler tek yürek oldu, çünkü Türk’ün Türk’ten başka dostu yok. Et tırnaktan ayrılmaz, birbirimize destek olmamız lazım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTribünler
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