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Trakya'nın yükseklerine kar yağdı

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:57
Trakya'nın yükseklerine kar yağdı

TEKİRDAĞ - Trakya'da başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Edirne'nin Bulgaristan sınırı ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'ya etkisi altına aldı. Dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Edirne'nin Bulgaristan sınırı ile Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler de beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Ormanlı Mahallesi muhtarı Şahin Esen, kar yağışını görünce şaşırdıklarını söyledi. Esen, "Aslında her yıl bir yağış oluyordu. Yağmur, fırtına gibi. Ancak bu yıl, kar yağışı bizi açıkçası şaşırttı. Tek korkumuz, don yaşanırsa meyve ağaçlarında sıkıntı olur" dedi.

Bu arada bölgede sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşerken, Trakya genelinde yağmur aralıklarla sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKar YağışıYüksekler
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