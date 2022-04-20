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Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:19
Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu

EDİRNE - Trakya'da, son yağışlar ile birlikte baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı. Bölgede İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar Istrancalar ve Kazandere'de doluluk oranı yüzde 100'e, Pabuçdere'de ise yüzde 95,33'e çıktı.

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan İSKİ'ye ait Kırklareli Vize'de bulunan ve önceki akşam savaklarının açılmasıyla taşan Kazandere Barajı ile Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e, Pabuçdere'de ise yüzde 95,33'e çıktı. Trakya'da DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırklareli Barajı yüzde 97, Altınyazı Barajı yüzde 97, Süloğlu Barajı yüzde 96, Yenikarpuzlu Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 92 olarak ölçüldü. 

Yağışlarla barajların yanı sıra Edirne'deki nehirlerin de debileri yükseldi. Ergene Nehri'nin su debisi 97 metreküp/saniye ulaştı, bu nedenle bölgedeki bazı ekili araziler sular altında kaldı. Meriç Nehri'nin debisi, İpsala ilçesinde 285 metreküp/saniyeye, geçen hafta 8 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise 12 metreküp/saniyeye ulaştı. 

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK MUTLU OLDU'

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticilerden Nihat Çelik, yağışlardan çok memnun olduğunu belirterek, "Yağmurlar çok güzel geldi. Çiftçilerimiz çok mutlu. Karaağaç'ımızın yüzü güldü. Üreticiler olarak bu yağmuru çok bekliyorduk. Nehir seviyemiz yükseldi, kuyularımızda sular çok güzel oldu. Çiftçilerimiz çok mutlu. Yağışlar böyle devam ederse; verim yüksek olacak. Yağışlar biraz geç geldi. Çiftçilerimiz gübrelerini attılar, ilaçlamalarını yaptılar, çok sıkıntı yaşadılar. Bu yağmur ilaç gibi geldi. Edirne'nin meyve-sebze ihtiyacını mahallemiz karşılıyor. Çiftçilerimiz taze taze Edirne halkına sunuyor" dedi.

Yağışların yer altı için de faydalı olduğunu dile getiren üretici Recep Güzelbayram da "Çiftçiler memnun oldu. Kuyularda sular bugün için iyiydi. Üretime de yansır. Hasat kurak giderse olmaz; yağmura, suya ihtiyacı var. Bu yağmur iyi geldi, tam zamanında yağdı" diye konuştu.

'TRAKYA'YA BEREKET YAĞDI'

Üreticilerden Ülkü Özavcı ise yağmurlarla birlikte bereket yağdığını söyledi. Hasattaki üründen yüksek verim beklediklerini kaydeden Özavcı, "Allah'a çok şükür, bu yağışlar çok bereketli oldu. Memleketimiz için, bilhassa Edirne için çok faydalı oldu. Çünkü kurak geçiyordu. Yağmurların yağması, bizim için büyük bir nimet. Karaağaç'ta 5 bin dönüm ekili alan var; ayçiçeği, mısır ekiyorlar. Yalnız Karaağaç meselesi de değil bütün Trakya'ya bereket yağdı. Bu da mahsule büyük bir avantajdır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaBarajlarToprakSu
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