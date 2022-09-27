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Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı

27 Eylül 2022 Salı 14:44
Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde oluşturulan parkta, Trabzonspor'un şampiyonluğunu simgeleyen 18 metre yüksekliğinde anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Yomra Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hürriyet Parkı'nda iş insanlarının bağışlarıyla yapımı tamamlanan Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Şampiyonluk Anıtı için tören düzenlendi. Törene; İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, siyasi parti temsilciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı. 

Açılış öncesi yapılan sunumda, 18 metre yüksekliğindeki anıtın özellikleri anlatıldı. Anıtın ön ve arka kısmındaki çizimler Trabzonspor taraftarlarını; kulübün renkleriyle donatılan merdivenlerin ise millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nu simgelediği belirtildi.  

BAŞKAN BIYIK'TAN TEŞEKKÜR

Törende konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, katkı sunanlara teşekkür ederek, "37 yıldır şampiyonluk kutlaması yapamayan Trabzonspor'un yönetimini, hocasını ve oyuncularını kutluyoruz. Halkımızın kullanımına açtığımız Hürriyet Parkı ilçemizin en büyük sosyal alanıdır. Parkımız; çocuk oyun alanları, spor salonları, basketbol sahası, kamelyalarla halkımızın sosyal alan ihtiyacını karşılamakta" dedi.

"FUTBOLUN GÜZELLİĞİNE VARALIM"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Burada böyle bir anıtın yapılmasına çok mutluluk duydum. Bu parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor kurulduğundan beri iddialıdır. 50 yıl üst üste şampiyon olsak doymayacağız. Önce futbolun güzelliğine varalım" diye konuştu.

"KENTİN TEK MARKASI; TRABZONSPOR"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da "Trabzonspor, Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası. Bu markayı daha yükseğe kim getirirse herkesi alkışlarız" ifadelerini kullandı.

"BU ANIT, EMEĞİN ALIN TERİNİN ANITIDIR"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, "Şampiyonluk destanının simgesi olan anıtın açılışındayız. Bu anıt, haklının güçlüye karşı mücadelesinin anıtıdır. Bu anıt emeğin, alın terinin, helal puanların anıtıdır" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle şampiyonluk anıtının açılışı gerçekleştirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı
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