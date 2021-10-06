Trabzon’da 68 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

TRABZON - Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nden 68 öğrenci, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.



KTÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, iddiaya göre, kampüste dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle bazı öğrenciler, kendi imkanlarıyla gidip, bazıları da sağlık görevlilerince götürülerek, KTÜ TIP Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 68 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine üniversiteye yemek hizmeti sağlayan şirkete yönelik inceleme başlatıldı.