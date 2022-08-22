Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.050,03
ALTIN
1.011,28
DOLAR
18,13
STERLİN
21,40
EURO
18,14
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:29
Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu

TRABZON - KARADENİZ Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Dik ve eğimli arazinin hakim olduğu bölgede harmanda düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, fındığını kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanlara yöneldi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nde bugün randevulu sitemle alımların yapılması beklenirken, Trabzon'da kurutma işlemi tamamlanamadığı için 1 Eylül’e erteleme oldu.

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde hasat devam ederken, alçak kesimlerde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler, kurutma mesaisine başladı. Bahçelerinde topladıkları fındığı dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, harmanda Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Sahil boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında nöbetleşe kalıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) bugün internet üzerinden randevulu sistemle alımların yapılması beklenen fındıkta, kurutma işlemi tamamlanmadığı için 1 Eylül'e erteleme oldu. 

‘TMO’DAN GÜN ALACAĞIM’

Fındık kurutmak için harmanı olmadığını belirten üretici Bayram Keleş, “Fındığımı ilçenin köyünde topladım. Bizim oralar yüksekte kaldığı için havalar orada pek iyi değildi. Arazilerimiz de eğimli olduğu için fındığı serecek harman bulamadık. O yüzden patoza vurdurduğum fındığımı Karadeniz Sahil Yolu'na getirmek zorunda kaldım. 10 gündür buradayım. Aracımda kalıyorum geceleri. Fındığımın başında nöbet tutuyorum. Fındık çok şükür kurudu. Nemlenmedi, çürümedi, kararmadı. Hasat da çok iyi geçti. Bereketli fındık vardı bahçemizde. Bugün TMO’dan gün alacağım sonra da teslim edeceğim TMO’ya fındığımı” diye konuştu.

SAHİL YOLU FINDIĞI KURUTMAK İÇİN EN İYİ YER’

Fındık üreticisi Orhan Yıldırım da “Fındığımı aldım, sahile geldim. Şimdi burada zülüf halinde bir gün bekleteceğim fındığımı sonra patoza vuracağım. Tane haline getirdiğim fındığı yine burada kurutmaya devam edeceğim. Karadeniz Sahil Yolu fındığı kurutmak için en iyi yer. Betona serince daha çabuk kuruyor fındık. Hem düz bir harman oluyor bize. Havalar çok sıcak. Fındığı kurutmak için mecbur fındığın başında kalmak zorundayız. Araçlarımızda ya da çadır kurup buralarda gece konaklıyoruz. Ben yeni serdim fındığı 1 hafta daha burada kalırım” dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 22.08.2022 14:38
Anahtar Kelimeler:
Sahil YoluTrabzonFındık Kurutma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam
Seyhan Baraj Gölü’nde, duba üstü kaçak yapı sayısında artış
Seyhan Baraj Gölü’nde, duba üstü kaçak yapı sayısında artış
'Denizlerin akciğeri'ne istilacı yosun tehdidi
'Denizlerin akciğeri'ne istilacı yosun tehdidi
Görgü tanıkları kazayı anlattı
Görgü tanıkları kazayı anlattı
Mardin'deki kazada şehit olan polis, Çanakkale'de son yolculuğa uğurlandı
Mardin'deki kazada şehit olan polis, Çanakkale'de son yolculuğa uğurlandı
İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi
Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı
Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı
Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı
Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول