Toplum Bilimleri Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı

Bakan Koca, mücadele boyunca salgın tarihinin tecrübelerinden çok yararlandıklarını ifade ederek, "Tedbirlere uyumun doğal bir benimseyiş düzeyinde gerçekleşebilmesi, iletişim sahasının bize sunacağı destekleyici verilere de bağlı olacaktır." dedi. Bakan Koca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde, yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarını salt bir bilim kurulu olarak değil, bir beyin fırtınası grubu olarak da görme eğilimindeyiz. Bilgiye ihtiyacımız olduğu kadar, fikre ve sezgiye de ihtiyacımız var. İnsanın ve toplumun davranışı ne olacak? Bunun öngörüsü son derece kıymetli. Bu yeni aşamada, salgına karşı kolektif davranış paydasının, ana motivasyon unsurunun irdelenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Toplum Bilimleri Kurulu, tavsiye kararları alacak, gerektiğinde kamuoyu ile bu kararlar paylaşılacaktır."

Toplantının devamında, kurul üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önerilerini dile getirdi.