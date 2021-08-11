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Tokat Valisi Balcı: Aşılamada hedefimiz 450 bin kişi

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:25
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Tokat Valisi Balcı: Aşılamada hedefimiz 450 bin kişi

TOKAT - TOKAT'ta koronavirüsle mücadele kapsamında aşı kampanyası başlatıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, il genelinde 322 bin kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Hedefimiz 450 bin" dedi.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nce, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ile birlikte 11 ilçede eş zamanlı aşı kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kentte şu anda aşı oranının yüzde 69 olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, "322 bin kişinin ilk doz aşısı yapıldı. Hedefimiz bizim 450 bin. Biz erkeğiyle, yaşlısıyla, genci, genciyle, el ele verip bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Aşılama kampanyasına desteğimizi buradan ilan ediyoruz. Bugün tüm ilçeleriyle beraber, beldeleriyle beraber, köyleriyle beraber, kadınıyla, erkeğiyle genciyle devlet, millet hep beraber biriz, beraberiz. Bu konudaki toplum bilincini çok yüksek, duyarlılığımız çok yüksek, yoğun bir kampanyaya devam edeceğiz. Bizim buradan Tokatlı hemşerilerimizden talebimiz, dileğimiz, hiç korkmasınlar, ürkmesinler, çekinmesinler, aşılarını yaptırsınlar. Pandemiyle mücadelenin en etkin yolu da şu anda bilim adamlarının söylediği aşı yaptırmak. Şu ana kadar 322 bin kişi yaptı. Hedef nüfusumuz bizim 450 bin, 130 bin kişi daha yapmadı. Onun için aşıyı yaptırmamız lazım" dedi. 

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Son 1,5 yıldır dünyanın ve ülkemizin de gündemini meşgul eden pandemi sürecinin inşallah umuyorum ki artık yavaş yavaş sonuna yaklaşmışızdır. Ama bu demek değildir ki tedbiri elden bırakacağız. Bu demek değil ki maske, mesafe, temizlik kurallarımıza uymayacağız. Bu önlemleri almayacağız anlamına da gelmiyor. Her şeyin takdiri Cenabı Allah'tandır. Musibet de ondandır. Bu musibetin de yine çaresi de ondandır ama bir de bilimsel tıp noktasında da bütün dünyanın kabul ettiği ta dünyanın kuruluşundan itibaren de böyle bir bilim dalı vardır. Şimdi bakıyorum rakam 19-20 milyon civarında deniyor. Ama bugün gördüğümüz nokta itibariyle Tokat'ımız gerçekten, aşılamayla ilgili belli bir orana kavuşmuş. Ama daha iyi olmalı. Biz daha önden gidebiliriz" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlar aşılarını yaptırdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tokat Valisi BalcıAşılama
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