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Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor

Kızılay Tokat Şubesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında fırına gidemeyenlere her gün pide ulaştırılıyor. Gönüllü 30 genç ile 600 ramazan pidesi dağıtılıyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:06
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Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor

TOKAT - Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle tedbirler sürdürülürken, ramazanda fırınlarda kalabalık ve sıra oluşmaması için iftardan 2 saat önce üretimin durdurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda fırına gidemeyenler için Kızılay Tokat Şubesi'nce her gün pide ulaştırılmaya başlandı. Her gün farklı bir mahalle belirleyen Kızılay Tokat Şubesi, gönüllü 30 genç ile 600 ramazan pidesi dağıtıyor. 

Kızılay Tokat Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Nizamettin Gündoğdu, "Her gün farklı bir mahallede ramazan pidesi ikram ediyoruz. Ramazanın geleneksel bir parçası olarak pide ikramında bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın 'evde kal' çağrılarına kulak veren vatandaşlarımız evlerinde kalıyorlar. Biz Kızılay olarak evinde kalan insanlara evlerine kadar sıcak pideyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu Kızılay Tokat Şubesi yönetimi ve gönüllü 30 arkadaşımızla birlikte her gün farklı bir mahallede ikramlarda bulunuyoruz. Bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi evinde kalan ve evinden çıkamayan insanlara sıcak pidelerini günlük olarak ulaştırıyor olmamız. Bir boyutu, bu çalışmada bulunan gönüllü arkadaşlarımızı hayır işleri ile uğraştırıyoruz. Onlar bu işte meşgul olarak hayırda katkıları bulunuyor ve kendilerini kıymetli hissediyor. Bir başka boyutu da bağışçılarımız. Hayır yapmak isteyen bağışçılarımız bizlere ulaşıyorlar ve biz de Kızılay Tokat Şubesi olarak onların hayırlarını mahallelere ikram ediyoruz. Bizim kanalımızla pide temin eden hayır sahiplerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayTokatGünlük 600 Pide
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