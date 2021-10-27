THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98'e ulaştı

İSTANBUL - Dünya'da en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olma unvanını koruyan Türk Hava Yolları, koronavirüs ile mücadelede seyahat sağlığını korumaya öncelik veriyor. Salgın nedeniyle uçuş ekiplerini aşılanma oranının Ekim ayı itibariyle yüzde 98'e ulaştığı açıklandı.





THY uçuşlarında aktif görevli olan 16 bin 522 kişilik ekibinin 4 bin 743’ü kokpit, 11 bin 779’u ise kabin görevlilerinden oluşuyor. Salgın nedeniyle personelin aşılanma çalışmalarını yakından takip eden şirket, Pilotların 4 bin 624’ü, kabin memurlarının ise 11 bin 505’i en az bir doz aşısını olarak aşılanma oranı yüzde 98'lere ulaştı. En az iki doz aşı olan pilotların sayısı 4 bin 335 kabinde ise bu sayı 10 bin 654 oldu. Sağlık sorunları, yüksek antikor oranı ve alerji nedenleriyle aşı olmayan çalışanlar ise haftalık yapılan PCR testlerinin sonuçlarına göre uçuşlarda görev alıyor. İki dozu tamamlayan çalışan oranı yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşirken çalışanlar arasında dört doz aşı yaptıran 78 kişi bulunuyor. Çalışanların aşı üreticisi tercihinde ise 29 bin 546 doz ile Biontech öne çıkıyorAktif görevli kabin memurlarının 45’i pilotların ise 36’sı çeşitli nedenlerle ‘aşı olmak istemiyorum’ diyor. Bu nedenlerin başında ise emzirme/hamilelik dönemi geliyor.





HİNT AŞISI OLAN KABİN EKİPLERİ VAR





THY kabin ekiplerinin aşı tercihlerinde Sinovac, Moderna, Johnson&Johnson, Biontech ve Astra Zeneca gibi aşılar tercih ediliyor. Bazı kabin ekiplerinin ise Hint aşısı COVAXIN-Bharat ve Rus aşısı Sputnik tercih ettiği öğrenildi.