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THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakıalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Şikago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

27 Mart 2020 Cuma 08:33
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THY, New York seferlerini koronavirüs nedeniyle durdurdu

Seferlerin durdurulmasıyla ilgili, Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarihten önce iptal edilen diğer uçuşlarımızı aşağıdaki listede görebilirsiniz. Güncel uçuş durumunuz hakkında bilgi için uçuş durumu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İptal edilen seferlerinizle ilgili yapabileceğiniz işlemleri öğrenmek için online işlemler sayfamıza ve iade talepleri sayfamıza göz atabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYNew YorkSeferUçakUçuşYolcuABDTürkiye
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