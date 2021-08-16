Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY Kabil seferlerini iptal etti

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak gönderildi. 324 yolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
10 Okunma
THY Kabil seferlerini iptal etti

Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi . TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil'de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYAfganistanKabilUçakSeferIptal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı
Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı
Türkiye'den, Haiti'ye taziye mesajı
Türkiye'den, Haiti'ye taziye mesajı
Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılay, Batı Karadeniz’de psikososyal destek çalışmalarına da başladı
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanlar küle döndü
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
Rize’de vakalar 2’ye katlandı, ek covid servisleri açılıyor
Rize’de vakalar 2’ye katlandı, ek covid servisleri açılıyor
ŞEYHÜLİSLAMLAR YURDU TOKAT
ŞEYHÜLİSLAMLAR YURDU TOKAT

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma