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THY'den deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda rezervasyon uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden yapılan dönüş uçuşlarında koordinasyonun sağlanması için vatandaşların rezervasyon yapmalarının zorunlu olduğunu duyurdu.

07 Şubat 2023 Salı 12:21
THY'den deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda rezervasyon uyarısı

İSTANBUL - THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin intikali için deprem bölgesine düzenlenen uçuşların ardından yapılan dönüş uçuşlarının vatandaşların kullanımına açıldığı kaydedildi. Duyuruda, ancak bu uçuşları kullanmak isteyenlerin THY'nin mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden rezervasyon yapmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya paylaşımında, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonların sürdürüldüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdiye kadar 80 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden uluşturabilirsiniz. Havalimanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
THYDeprem BölgesiUçuşlar
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