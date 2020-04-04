THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

YAHYA ÜSTÜN 'KISA BİR ARA VERİYORUZ'

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, siz bizim için önemlisiniz. Bu nedenle iç hatlarda 14 büyükşehire kontrollü şekilde icra ettiğimiz seferlerimize kısa bir ara veriyoruz" dedi.