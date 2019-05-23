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TEM, İzmit- Adapazarı yönünde 2 ay bakıma alındı

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle İzmit-Adapazarı yönü 2 ay süreyle saat 06.30 ile 18.30 arasında ulaşıma kapanacak.

TEM, İzmit- Adapazarı yönünde 2 ay bakıma alındı

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle İzmit-Adapazarı yönü 2 ay süreyle saat 06.30 ile 18.30 arasında ulaşıma kapanacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
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TEM, İzmit- Adapazarı yönünde 2 ay bakıma alındı

SAKARYA - Sakarya Valiliği, otoyolun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında yapılacak çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak, İzmit-Adapazarı yönünün saat 06.30 ile 18.30 arasında 22 Temmuz gününe kadar ulaşıma kapanacağını duyurdu. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Yapılacak çalışmada İzmit-Adapazarı yönünde otoyol trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanacaktır. Söz konusu çalışmalar 22 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06.30 ile 22 Temmuz günü saat 18.30 arasında yürütülecektir. Çalışma saatleri 06.30-18.30 arasında olacaktır. Söz konusu kesimde sabah saat 06.30 itibari ile otoyol trafiğe kapatılacak olup, akşam saat 18.30'da otoyol tekrar kullanıma açılacaktır. Söz konusu çalışmalarda trafik düzenlemeleri sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMİzmit- Adapazarı Yönü2 Ay Bakım
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