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TEM'de feci kaza!

Kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata tutundu

TEM'de feci kaza!

Kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata tutundu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
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TEM'de feci kaza!

BOLU,(DHA) 

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kalbi duran anne ve kızı, 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile birlikte eşi, iki kızı ile annesi yaralandı. 

Yaralılardan anne ve bir kızın kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü anne-kız ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne ve kızının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik yeniden 3 şeritten sağlanmaya başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKaza
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