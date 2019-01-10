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TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.

TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:48
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TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi

SAKARYA - Kaza, sabah 08:30 sıralarında Tem Otoyolu Kırkpınar mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İbrahim Çakır idaresindeki 06 HCM 13 plakalı deterjan tozu taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yara almazken yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik emniyet şeridinden verildi. Devrilen tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMDeterjan Yüklü Tanker
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