Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.
DHA