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Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:32
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Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tel Abyadçocuklara Kıyafet YardımıMSB
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