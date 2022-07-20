TEKİRDAĞ (DHA)

Tekirdağ’da hızı saatte 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknelerle denize açılmaması uyarısında bulundu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tekirdağ’da hızı saatte 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte denizdeki şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden açılan bazı tekneler sürüklendi.

Tekirdağ’da şiddetli rüzgar; Sahil Güvenlik’ten denize açılmayın uyarısı

Tekneleri kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şişme bot ve teknelerle vatandaşları denize açılmamaları konusunda uyardı. İlçedeki balıkçılar da şiddetli rüzgar nedeniyle barınaklardan çıkmadı. Tekirdağ açıklarında bazı gemilerin demir attığı görüldü.