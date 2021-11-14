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Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak

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14 Kasım 2021 Pazar 08:38
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Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak

Tekirdağ’ın, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Köycivarı Mevkiinde kain 1799 Parsel nolu, 121 m2 yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 2/8 arsa paylı 3.Kat, 3 bağımsız bölüm nolu mesken, T.C. Tekirdağ 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 265.000 TL. kıymeti ile açık artırmaya sunulacak daire, 27 Aralık 2021 günü saat 14.00-14.05 arasında Tekirdağ Adliyesi Satış Memurluğu Odası Kat: -4’te yapılacak. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSatılık Daire
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