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Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

27 Kasım 2021 Cumartesi 08:28
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Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak

Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 1529 Ada, 3 Parsel, GÜNDOĞDU Mahalle/Köy’deki arsa nitelikli, borçlu adına 6/16 hisseli taşınmaz, T.C. Tekirdağ İcra Dairesi tarafından taşınmazın açık artırması usulüyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 71 m2 yüzölçümlü, 136.687 TL. kıymetindeki taşınmaz, 13 Ocak 2022 günü saat 10.30-10.35 arasında Tekirdağ Adalet Sarayı 4. kat, İcra Satış Mezat Salonu Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde satışa sunulacak. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSüleymanpaşaArsa Satışı
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