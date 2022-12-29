Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.400,50
ALTIN
1.089,29
DOLAR
18,72
STERLİN
22,59
EURO
19,94
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari işletmeler
Silivri Belediyesi’nden kiralık ticari...
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi

29 Aralık 2022 Perşembe 10:45
Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi

 TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, çiftliğe düzenlenen operasyonda, yılbaşı için piyasa sürülmek üzere hazırlanan 31,5 kilo esrar ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 ay süren çalışmasında, Malkara ilçesine bağlı kırsal Vakıfiğdemir Mahallesi’ndeki çiftlikte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi ve bir süre takibin ardından baskın düzenledi. Narkotik köpek 'Larissa’nın da kullanıldığı aramalarda, çiftlik arazisinde kazma kürek ve iş makinesi ile kazı yapıldı. Kapsamlı aramalarda; ahırda, çalılıklar arasında ve arazide toprağa gömülü, araç içinde torbalar halinde 31,5 kilo esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtilen uyuşturucularla ilgili çiftlikte bulunan M.G., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağYılbaşıEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama sandalyesi görüntülediler
Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama sandalyesi görüntülediler
Ormancılardan kaçak çam kesimine karşı nöbet
Ormancılardan kaçak çam kesimine karşı nöbet
Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı
Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı
Taksimetre zammıyla plaka fiyatları da arttı
Taksimetre zammıyla plaka fiyatları da arttı
Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da
Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da
1 milyon 104 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
1 milyon 104 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Su altında kalacak Yusufeli'nde köylerdeki 'villa tipi' evlere göç
Su altında kalacak Yusufeli'nde köylerdeki 'villa tipi' evlere göç
Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu
Eskişehir’de ekmek 5 lira oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi