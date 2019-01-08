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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu

Tekirdağ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden Erkan Aslan'ın (42) kanser hastası eşi Zehra Aslan'ın da pazar günü yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu

Tekirdağ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden Erkan Aslan'ın (42) kanser hastası eşi Zehra Aslan'ın da pazar günü yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

08 Ocak 2019 Salı 15:24
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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu

TEKİRDAĞ - Bugün sabah saatlerinde Tekirdağ- Hayrabolu karayolu üzerindeki kırsal Ortaca Mahallesi'nde, dereye uçan otomobili fark eden çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ortaca Köprüsü'nden, buzlanan yoldan çıkıp dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile sudan çıkardı.

Otomobilde yapılan kontrolde, Erkan Aslan ile birlikte 4'ü çocuk, 2'si kadın, toplam 8 kişinin cesediyle karşılaştı. Kazada yaşamını yitiren bebeğin cesedinin, koltuğun altına sıkıştığı görüldü.

EŞİNİ PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERMİŞ

Erkan Aslan'ın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Büyükşehsuvar Mahallesi'nde minibüs şoförlüğü yaptığı belirlendi. Aslan'ın kanser tedavisi gören eşi Zehra Aslan'ın hayatını kaybettiği, pazar günü de Uzunköprü ilçesinde toprağa verildiği bildirildi.

Erkan Aslan'ın Uzunköprü'de yaşayan yakınlarının da acı haberi aldıktan sonra olay yerine gittikleri ifade edildi.

Kazada ölen 8 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.

Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

TAZİYEYE GELMİŞLER

Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi. 

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağKaza
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