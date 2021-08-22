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Tekirdağ'da makilik alanda yangını

Tekirdağ'da makilik ve ağaçlık alanda yangını

22 Ağustos 2021 Pazar 17:31
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Tekirdağ'da makilik alanda yangını

TEKİRDAĞ (DHA)

Tekirdağ'da iki ayrı makilik ve ağaçlık alanda çıkan, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alındı. 

İlk yangın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Deniz kıyısındaki otluk bölgede başlayan yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye olay yerine sevk edildi. Makilik alandan ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine Süleymanpaşa Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi. Söndürme çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de takip etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları yapıldı.

İkinci yangın ise Baykallar mevkisindeki makilik alanda meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Her iki yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağMakilik Yangını
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