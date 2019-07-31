Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102280
ALTIN
254.472
DOLAR
5.5260
STERLİN
6.7179
EURO
6.1589
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Son Dakika
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Son Dakika
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk...
Afyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu
Afyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi...
'Hatalı sünnet yaşam boyu sorun yaratabilir'
'Hatalı sünnet yaşam boyu sorun...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve kirlenip, yeşil- mavi akmaya başlayan Karaağaç Deresi'nde, boya üretimi yapılan işletmenin atıklarıyla kirlilik oluştuğu belirlendi. İşletmenin faaliyeti durdurulurken, 144 bin 394 liralık para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve kirlenip, yeşil- mavi akmaya başlayan Karaağaç Deresi'nde, boya üretimi yapılan işletmenin atıklarıyla kirlilik oluştuğu belirlendi. İşletmenin faaliyeti durdurulurken, 144 bin 394 liralık para cezası uygulandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
7 Okunma
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

TEKİRDAĞ - Kapaklı ilçesinde, Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, dün akşam saatlerinde kirlenerek, yeşil- mavi renklere bürünüp, akmaya başladı. Kirliliğin görülüp, ihbar edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dere boyunca çalışama yaparak, dereden incelenmek üzere numuneler aldı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Karaağaç Deresi'nin kirliliğine ilişkin yapılan açıklamada, ihbar üzerine teknik personelin kısa sürede dereye intikal ettirildiği ve çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Karaağaç Deresi boyunca yapılan incelemede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu çıkış hattından Karaağaç Deresi'ne mavi renkli atık suyun verildiği ve bu nedenle derede renk değişiminin olduğu gözlemlenmiştir.

Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atık suyunu yağmur hattına deşarj eden ve 'masterbatch granül boya üretimi' konusunda faaliyet gösteren işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresi'ne çıkış noktasından atık su numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır."

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Karaağaç Deresi'nde kirliliğin kaynağını oluşturduğu tespit edilen işletmeye 144 bin 394 liralık para cezası uygulanıp, faaliyeti durduruldu. Atık su numunelerinin sonuçlarına göre de yeniden işlem yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağCezaIşletmeDere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı
Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor
Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor
Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı
Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı
Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi
Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi
'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede
'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede
18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi
18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi
Balıkesir'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı
Cilo Dağları'nda buzulların erimesi endişelendiriyor
Cilo Dağları'nda buzulların erimesi endişelendiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans