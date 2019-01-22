Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99128
ALTIN
221.201
DOLAR
5.3528
STERLİN
6.9168
EURO
6.0812
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü...
Uzmanlar uyardı: 9'da kalıyorsanız dikkat!
Uzmanlar uyardı: 9'da kalıyorsanız dikkat!
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Karadeniz'de mezgit bolluğu

Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

22 Ocak 2019 Salı 13:48
0 Okunma
Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42  kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 minibüsün sürücüleri tutuklandı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşadışı yollardan Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Yunanistan sınırına götürüleceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen jandarma, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 minibüsü takibe aldı ve ilçe girişinde durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrollerde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Minibüslerin sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U.(29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede 'İnsan kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklan

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı
Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda ve yakacak yardımı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Mardin'de ele geçirilen patlayıcı imha edildi
Mardin'de ele geçirilen patlayıcı imha edildi
Tesadüfen keşfedildi... Birçok ülke sıraya girdi
Tesadüfen keşfedildi... Birçok ülke sıraya girdi
Ankara'da zincirleme kaza
Ankara'da zincirleme kaza
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
Ormandaki vahşette flaş gelişme
Ormandaki vahşette flaş gelişme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ