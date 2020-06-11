Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray taraftarlarına ‘avantajlı’ dijital varlık (token) satışı 21 Haziran’da
Son Dakika
Galatasaray taraftarlarına ‘avantajlı’ dijital varlık...
"Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği olabilir"
"Çocuklarda hırçınlığın nedeni demir eksikliği...
Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor
Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet...
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tek kullanımlık plastik ürün tüketimi yüzde 25 arttı

Koronavirüsten korunmak için pek çok kişi eldiven, siperlik gibi medikal ürünleri kullanmanın yanı sıra, ambalajlı ve tek kullanımlık ürünleri de daha fazla tüketmeye başladı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Bu süreçte plastik tek kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 25’lerin üzerinde bir artış oldu" dedi.

11 Haziran 2020 Perşembe 13:42
0 Okunma
Tek kullanımlık plastik ürün tüketimi yüzde 25 arttı

İSTANBUL - Pandemi döneminde hijyen önlemleri nedeniyle ambalajlı ve tek kullanımlık ürünlerin tüketimi arttı. Hammaddesi genellikle plastik olan bu ürünler arasında en çok üretim artışı ise maskede yaşandı. Genellikle platikten üretilen bu ürünler, bilinçsiz tüketiciler tarafından yerlere atıldığında çevreye ciddi zararlar veriyor. Uzmanlar ise, geri dönüştürülebilen bir malzeme olan plastiği, bilinçli tüketmek gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.


Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, "Korona salgınıyla birlikte plastikte, özellikle medikal ürünlerde yani bugün hepimizin kullandığı maske, eldiven, tulum, yüz siperlikleri ve hatta şu andaki tanı kitlerinin üretiminde çok ciddi artışlar oldu. Bunun yanında temizlik ürünleri, dezenfektan ve kolonyanın ambalajı gibi kullandığımız malzemelerin artışı oldu. Bir de gıda ambalajlarında artış meydana geldi. Artık ambalajsız gıdayı kimse kullanmıyor. Plastik, tek kullanımlık dediğimiz bir sefer kullanılıp atılan çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak tüketiminde artışlar oldu. Örnek vermek gerekirse plastik tek kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 25’lerin üzerinde bir artış oldu bu süreçte" dedi.


“HERKES AMBALAJLI ÜRÜN SATIN ALMAK İSTİYOR"

Hijyen önlemleri nedeniyle kişilerin artık ambalajsız ürün satın almak istemediğini ve daha önce başka birinin kullandığı tabak, çatal, bıçak gibi ürünleri kullanmak yerine tek kullanımlık ürünleri tercih ettiğini söyleyen Eroğlu, şunları söyledi:


“Hepimiz biliyoruz ki bu salgınla mücadelede hijyen olmazsa olmazımız. Hijyeni sağlamak için kimse, bir başkasının yemek yediği kaptan, bir başkasının bir şey içtiği bardağı veya çatal, kaşık, bıçağı kullanmak istemiyor. Ambalajın içinde almak istiyor. Onu ilk açan, yiyen, tüketen o olmak istiyor. Bu tabii ki gerçekten sağlık uzmanlarının söylemesinin yanında haklı bir kaygı.  Dolayısıyla bunların tüketiminde çok ciddi artışlar oldu. Bunun yanında mevzuat yönünde de bunu destekleyen, hükümetimizin aldığı kararlar oldu. Örneğin Ticaret Bakanlığı, tüm marketlerdeki meyve-sebze reyonlarında, Pazar yerlerinde  ürünlerin açık satılmaması ve bunların ambalajlanarak satılmasını istedi ve bu uygulamaya girdi. Ekmek daha önce açıkta satılırken artık ambalajlı olarak satılması isteniyor. Yine aynı şekilde daha önce fabrikaların yemek servisi yaptıkları toplu tüketim olan mutfaklarında metal çatal, kaşık, bıçak ve defalarca kullanılan porselen tabaklar yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yayımladığı kılavuzda bunların tek kullanımlık ürünler olmasını istedi. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı da normalleşme sürecinde çalışma alanlarında nasıl bir metot ile güvenle çalışırız diye bir kılavuz yayınladı. Burada dikkat ettik, kılavuz içinde 28 kez tek kullanımlık kelimesi geçiyor. Daha önce bu ürünler ağırlıklı olarak piknik alanlarında kullanılırken, artık evlerde de kişisel hijyen açısından tercih ediliyor. Ambalajsız gıda almayı kimse tercih etmiyor."


“PLASTİKLERİN HAYATIMIZDA YERİ ÇOK AMA DOĞADA YERİ YOK"

Plastiğin geri dönüştürülebilen bir madde olduğunu vurgulayan Eroğlu, plastik ürünlerin çevreye atılmaması gerektiğini belirterek,  “Plastiklerin hayatımızda yeri çok ama doğada yeri yok. Dolayısıyla bu plastiklerin hepsi, bizim için hayati öneme sahip. Kullanıyoruz, ancak üzücü olan bunlarla iş bittiğinde bunların doğaya bırakılması, çevreye atılması söz konusu.  Bunların bilinçli tüketiciler olarak engellenmesi lazım. Bu ürünler kullanıldıktan sonraki yeri doğa değil, geri dönüşüm. Doğru bir şekilde çöpe atarsak, geri dönüşüm organizasyonlarıyla hem çevreyi, hem sağlığımızı koruyarak dengeyi sağlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


"MASKE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA REKORA SAHİP OLDU"

Salgın sürecinde üretimi en çok artan plastik ürünün maske olduğunu ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


“Tabii bu süreçte en fazla üretimi artan plastik ürün maskeler oldu. Maske üretiminde Türkiye, dünya çapında bir rekora sahip oldu. Çünkü çok kısa zamanda, inanılmaz sayıda maske üretimine başladık. Türkiye’de neredeyse üretim yok gibiydi, hepsi Çin’den geliyordu. Bugün bana sorsanız Türkiye’de günde kaç maske üretiliyor diye, size dünün rakamını söyleyebilirim ama bugünkünü söyleyemem. Çünkü her gün yeni tesis ekleniyor. Günlük üretim rakamlarımız 50 milyonlara ulaşmaya başladı. İhracatımız var, ihracatımızın daha da artma potansiyeli var. Birincisi maske, ikincisi ambalaj ürünlerinde ve tek kullanımlık ürünlerde yüzde 25 artış oldu. Bunlar içinde de en büyük artış bardakta oldu. Bu ürünlerle sadece Türkiye’yi değil, civar ülkeleri de besliyoruz. Hem medikal ürünlerde hem hijyen, hem ambalaj hem de tek kullanımlık ürünlerde Türkiye plastik sanayii olarak bu ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu konuda Türkiye, bölgesindeki en büyük üretici haline geldi." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tek Kullanımlık Plastik ürünPandemi DönemiSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması
Koronavirüste son durum!
Koronavirüste son durum!
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı
Prof. Sözbilir'den 3.8'lik depremin ardından uyarı
Prof. Sözbilir'den 3.8'lik depremin ardından uyarı
Bakan Dönmez'den, borlu yeni ürün müjdesi
Bakan Dönmez'den, borlu yeni ürün müjdesi
Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı
Mevsimlik işçinin çocuğunda koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı
Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı