Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.795,61
ALTIN
1.041,79
DOLAR
18,63
STERLİN
22,25
EURO
19,25
Millî Savunma Bakanlığı 1.115 daimi süreli işçi alacak
Millî Savunma Bakanlığı 1.115...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi yapım ihalesi
Gaziantep'te küçük sanayi sitesi...
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM heyeti, Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:19
TBMM heyeti, Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

MERSİN - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)sahasını ziyaret etti.

Sahayı gezen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali projesi hakkında detaylı bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, ETKB Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı, ETKB Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara,Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) Yönetim Kurulu üyesi ve İkinci Başkanı Dr. İsmail Hakkı Arıkan, NDK Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar eşlik etti.

İş güvenliği güvenlik konusunda bilgi alan resmi heyet, inşa halindeki NGS güç ünitelerinin görülebildiği sahanın en yüksek noktasını ve yapımı tamamlanmak üzere olan1’inci üniteyi ziyaret etti. Ziyaret boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin konuklara eşlik etti. Dmitry Romanets, heyet üyelerine güç ünitelerinin inşasında gelinen noktayı, kullanılan teknolojileri ve inşaatta kullanılan malzemeleri ayrıntılı olarak anlattı.
 

“DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İNŞAATI ALANINDAYIZ”
 

TBMM heyeti başkanı Ziya Altunyaldız, ziyaretin sonuçlarını şöyle değerlendirdi:
 

“Dört ünitenin inşa edildiği ve bu anlamda dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşaatı alanındayız. Aslında teknoloji olarak çok büyük bir aşamanın olduğunu ifade edebiliyoruz. Çünkü nükleer güç santralinin teknolojisini edinme yetenekleri ile de burada Türk mühendislerinin bir yetenek kazandığını ifade edebiliyoruz. Ve bundan sonraki aşamalarda hem Türkiye’mizde yapılacak ilave nükleer güç santrallerinde hem de dışarıda yapılabilecek nükleer güç santrallerinde hem partner olma hem de yetenek paylaşımı aşamasına gelen bir ülke konumunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki özellikle iklim değişikliğinin ortaya koyduğu meydan okumalar karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir bir enerji kapsamında değerlendirme aşamasına geldi. Nükleer güç santrali bittiği zaman ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10’una tekabül eden bir oranda karşılama yapacak.”
 

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj işleri, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi, NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere sahadaki ana ve yardımcı tesislerin tümünde yürütülüyor.

DHA

Son Güncelleme: 23.11.2022 14:19
Anahtar Kelimeler:
TBMM HeyetiAkkuyu NGS Inşaat Sahası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu
Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
EGM Trafik Başkanı Yavuz: Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil
EGM Trafik Başkanı Yavuz: Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil
Kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayısı 1,6 milyonu aştı
Kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayısı 1,6 milyonu aştı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Şehitler Abidesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor
Şehitler Abidesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttırdı
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttırdı
Antalya'da tatilciler denize girip güneşlendi
Antalya'da tatilciler denize girip güneşlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول