Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Son Dakika
Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
İAÜ, Avrupa şampiyonu
İAÜ, Avrupa şampiyonu
Kübranur Esir’den bronz madalya
Kübranur Esir’den bronz madalya
Melisa Ercan finalde
Son Dakika
Melisa Ercan finalde
Badminton’da 4 madalya
Son Dakika
Badminton’da 4 madalya
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tatilcilerin akınına uğradı

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı!

Tatilcilerin akınına uğradı

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı!

28 Temmuz 2019 Pazar 17:50
11 Okunma
Tatilcilerin akınına uğradı

ZONGULDAK, (DHA) 

Zonguldak sahilleri, doğal koyları ve güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Havadan görüntülenen sahiller, özellikle hafta sonları halkın yoğun ilgisini görüyor.

Kentte 28 derece olarak ölçülen ancak yüzde 70'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’ndaki yoğunluk Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi. Almanya ve Hollanda’dan tatile gelenler de, Karadeniz sularında serinledi. Kapuz kesimindeki koylar havadan görüntülendi. Sahiller, güzellikleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.

EN ÇOK İLGİ GÖREN KAPUZ PLAJI

Kapuz Plajı cankurtaranı Muzaffer Kaya, plajda 4 cankurtaran ile görev yaptıklarını anlatarak, "Kapuz plajı insanlar tarafından en çok rağbet gören plajı. Çevre illerden de birçok misafirimiz geliyor. 4 cankurtaran ile tüm hazırlıklarımızı yaparak sezona başladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada denize girebilirler. Hafta sonraları 3 bin ve üzeri misafirimizi burada ağırlıyoruz. Belediye olarak burada görevli tüm personel vatandaşın rahat etmesi için burada hizmet veriyor" dedi.

Sahilde güneşlenen Ahmet Öztürk deniz suyu ve kumu nedeniyle Zonguldak sahillerinin son derece güzel ve temiz olduğunu söyleyerek, ''Ege ve Akdeniz sahillerini aramıyorum. Denizi, kumu pırıl pırıl. Karadenizlileri Zonguldak’a davet ediyorum. Ege'dekiler bile buraya davet ediyorum.'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakSahilKapuz Plajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 bin TL ödülle aranıyordu
600 bin TL ödülle aranıyordu
Selde kaybolan İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı
Selde kaybolan İlayda'nın cansız bedenine ulaşıldı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Silopi'de 2 asker yaralandı
Silopi'de 2 asker yaralandı
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Film gibi operasyon!
Film gibi operasyon!
‘Avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı
‘Avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı
Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi
Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi
Şemdinli'de patlama
Şemdinli'de patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans