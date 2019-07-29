Taşköprü Yaylası, hayran bırakıyor

GÜMÜŞHANE - Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda olmasının yanı sıra, temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyl kaplı muhteşem manzarasıyla, doğaseverler ve yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Doğal güzellikler, tarihi kalıntılar, zengin flora ve faunasıyla foto-video safari ve botanik turizmi için önemli konuma sahip olan yaylada, 1461 yılında Trabzon’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı söylenen taş köprü de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.



'HOŞ VAKİT GEÇİRİYORLAR'



Taşköprü Yaylası'nda tesis işletmeciliği yapan Mustafa Akgül, yaylanın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlerin gezebileceği birçok tarihi mekan olduğunu söyledi. Akgül, “Turistler buraya geldiği zaman gezebileceği, hoş vakit geçirebileceği birçok turistik alanlar vardır. Turistik gezi yanı sıra olta balıkçılığı, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi de yapabilir. Taşköprü Yaylası ismini, bölgede bulunan Taş köprüden almaktadır. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethetmeye geldiği zaman yaptırdığı söylenir. Günümüze kadar yıkılmadan gelebilmiştir. Santa Harabeleri'ne gittiğimizde tarihi birçok köprü var. Bu köprünün yapılışı diğerlerinden farklı. Taş Köprü dere taşı, Horasan harcı ve yumurtanın akıyla yapılmıştır" dedi.



Taşköprü Yaylası'nda turistler için konaklama sorunu yaşanmayacağını kaydeden Akgül, “Yaklaşık 200 yatak kapasiteli 5 tane tesis bulunmakta ve bin kişinin aynı ayna yeme içme ihtiyacı karşılanabiliyor. Ailece kalınabilen evler mevcut. Bölgede market, fırın ve oto tamirhanesi gibi her türlü ihtiyacı cevap verebiliyoruz” diyerek herkesi yaylaya davet etti.



'48 FARKLI TURİZM ETKİNLİĞİ GÖRDÜM'



Araştırmacı yazar Hikmet Haberal da, Taşköprü Yaylası'nın muhteşem bir yer olduğunu kaydederek, “Coğrafi olarak mükemmel bir alan ve kültür, tabiat, tarihin iç içe olduğu ender bölgelerden bir tanesi. Santa’dan Abdalmusa bölgesine kadar yapılabilecek birçok sportif faaliyet var. Gerçekleştirdiğim çalışmada 48 farklı turizm etkinliği gördüm. Çok geniş bir coğrafyaya sahip ve bu bölge milli park edilecek birçok yer var” diye konuştu.