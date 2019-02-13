Tarsus'ta 875 adet tarihi eser ele geçirildi

MERSİN - Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, yaptığı araştırmada ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, ilçede tarihi eser kaçakçılarına yönelik Gülek ve Çukurbağ mahallelerindeki 6 adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan operasyonda S.K. (50), C.K. (53), C.K (62), A.G. (47), İ.S. (37) ve M.S. (55) gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 745 adet sikke, 109 adet metal obje, 6 adet taş obje, 8 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 3 adet mühür, 1 adet kandil ve 1 adet cam obje olmak üzere toplam 875 adet tarihi eser ele geçirildi. 4 adet metal arama dedektörüne ise el konuldu.



Tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edilirken kaçakçılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.