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Tarlada kalan 40 bin marul, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:47
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Tarlada kalan 40 bin marul, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiftçilik yapan Gülcan (35) ve Serhat Altıner (35) çiftinin ektiği marullar, büyük marketlerin ürün almaması nedeniyle tarlada kaldı. Gülcan Altıner'in, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle irtibata geçmesiyle 40 bin marul tanesi 1 TL'den alınarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı.

İncirliova ilçesinde ailesinin yanında çocuk yaşlarda çiftçiliği öğrenen Gülcan Altıner, liseyi bitirdikten sonra farklı sektörlerde çalıştı. Altıner, tarım ve ticarete olan ilgisi nedeniyle 7 yıl önce ailesine ait 5 dönümlük araziye marul etmeye karar verdi. Gülcan Altıner, ürettiği marulları önce pazarda daha sonra ise büyük market zincirlerine satmaya başladı. 4 yıl önce kendisi gibi çiftçi olan Serhat Altıner ile evlenen Gülcan Altıner'ın 40 bin marulu, büyük marketlerin ürün çekmemesi nedeniyle tarlada kaldı. Marulların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen Gülcan Altıner, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni aradı. Belediye, 40 bin marulunu tanesini 1 TL'den alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

'BÜYÜK BİR ZARARLA KARŞI KARŞIYA KALACAKTIK'

Üretim fazlası 40 bin marulun elinde kaldığını belirten Gülcan Altıner "Marullar tarlada kaldı. Eğer böyle bir çözüm bulmasaydık büyük bir zararla karşı karşıya kalacaktık. Bir kadın girişimci olarak bugüne kadar çok kişiye örnek oldum ancak market ve pazarcılar ürün çekmeyince zor durumda kaldık. Bu sırada aklıma daha önce önceki yıllarda belediyenin narenciye, patates ve yonca alarak dağıttığını duymuştum. Bu durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi ile paylaşınca beni kırmadılar ve alım yapacaklarını söylediler. Tanesi 1 TL'den tarlada kalan 40 bin marulu alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını anlattıklarında çok mutlu oldum. Hem biz zor durumdan kurtulduk hem de marullara ihtiyaç sahiplerine ulaştı" dedi.

'ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEYİZ'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Aydın bir tarım kentidir ve üreticilerimiz çok büyük emek vererek çalışıyor. Bizler de bu emeğin karşılığını bulmasını ve üretimin artmasını istiyoruz. Daha önce birçok defa çiftçimizin tarlasında kalan ürünlere alıcı olduk ve bunları sosyal hizmetler dairesi başkanlığımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz" diye konuştu.

DHA

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