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Tarım işçileri üzüm bağlarında 40 derece sıcakla mücadele ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine Türkiye'nin doğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, 40 dereceyi bulan sıcakta 70 lira yevmiye kazanabilmek için gün boyu üzüm bağlarında çalışıyor.

Tarım işçileri üzüm bağlarında 40 derece sıcakla mücadele ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine Türkiye'nin doğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, 40 dereceyi bulan sıcakta 70 lira yevmiye kazanabilmek için gün boyu üzüm bağlarında çalışıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:19
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Tarım işçileri üzüm bağlarında 40 derece sıcakla mücadele ediyor

MANİSA - Manisa'nın önemli geçim kaynaklarından biri olan üzüm hasadı devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen üzüm, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Şehzadeler ilçesinde bulunan kırsal Hacıhaliller Mahallesi'nde sezon boyunca üzüm bağlarında çalışan mevsimlik tarım işçileri de aşırı sıcaklar nedeniyle saat 08.00'de tarlada mesaiye başlıyor. Günlük 70 lira yevmiye alan, yaşları 18 ile 50 arasında değişen işçiler Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerden gelerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. İşçiler, zaman zaman yüksek nemle 45 dereceyi bulan sıcakta, güneşten puşi, şapka ve uzun kollu gömleklerle korunuyor.

'GÜNEŞİN ALTINDA İŞİMİZ ÇOK ZOR'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle birlikte çalışmaya gelen Ramazan Ardıç (18), "Saat 08.00'de işe başlıyoruz, 17.00'de bırakıyoruz. Güneşin altında işimiz çok zor. Ama yapacak bir şey yok, ekmek paramızı çıkarmak için çalışmak zorundayız. Burada kesilen üzümleri topluyorum. Traktör gelince sepetleri kaldırıp yüklüyorum. Akşama kadar güneş altında çalışıp 70 lira para alıyoruz. Bu para yeterli değil. Yapacak bir şey yok, sistem bu. Biz de ayak uydurmak zorundayız. Çünkü işe ihtiyacımız var" diye konuştu.

'GÖLGE BULUNCA SOLUK ALIYORUZ'

Akşama kadar üzüm bağlarında kavurucu güneşin altında çalışmanın zorluklarından söz eden tarım işçisi Ramazan Kırmızıalan (23) da, "Sıcak havada çalışmak gerçekten çok yorucu. Güneşten korunmak için şapka takıp, puşi bağlıyoruz. Aşırı terleme nedeniyle su kaybı olduğu için bol bol su içip serinlemeye çalışıyoruz. Üzüm bağlarının arasında ufak bir gölge bulunca soluk alıyoruz. Yapacak bir şey yok, kavurucu güneşin altında ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

'TEK İHTİYACIMIZ BİR BARDAK SU VE BİRAZ GÖLGE'

Annesi, ablası ve ağabeyiyle birlikte Şanlıurfa'dan Manisa'ya mevsimlik işçi olarak geldiğini belirten Halil İbrahim Kırmızıalan (21) ise, "Üzüm hasadı için buraya geldik. Havalar çok sıcak. Sabah işe başlıyoruz. Öğlen 1 saat kadar mola veriyoruz. Ondan sonra akşama kadar çalışmaya devam ediyoruz. Burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bir bardak su ve biraz gölge. Üzüm bağlarında kesim işleri tamamlandıktan sonra kuru üzümleri toplayacağız. Orada da zorlu bir mesai bizi bekliyor. Parası az olsa da çalışmaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

'EN İYİ ŞARTLARDA AĞIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Üzüm üreticisi çiftçi Murat Baskak (43) da, 30 yıldır tarımla uğraştığını vurgulayıp, "70 dönüm bağımız var. Bağımızda çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerini en iyi şartlarda burada ağırlamaya çalışıyoruz. Bir işçi günde ortalama 1500 kilo yaş üzüm kesiyor. Bu da kuru üzümde 300 kiloya denk geliyor. Yaptıkları gerçekten zor bir iş. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Hacıhaliller Muhtarı Şeref Ocaklıgil, bölgeye gelen tarım işçilerinin ekonomik olarak büyük bir katkı sağladıklarını söyledi. Mahalle genelinde 8 bin dönüm alan üzerinde bağcılık yapıldığını belirten Ocaklıgil, "Yaklaşık 1500 mevsimlik işçi, üzüm sezonu boyunca 2 ay kadar bir süre kadar burada bağlarda çalışıyor" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Işçileriüzüm BağlarıSıcakla MücadeleManisa
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