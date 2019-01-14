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Tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin sağanak yağışla yükselmesi üzerine taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, bölgede bulunan ev ve ahırları da su bastı.

Tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin sağanak yağışla yükselmesi üzerine taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, bölgede bulunan ev ve ahırları da su bastı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:36
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Tarım arazileri ile ev ve ahırlar sular altında kaldı

BURSA - Karacabey'de önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Ovaesemen ve Çeltikçi kırsal mahalleleri arasındaki tarlalar sular altında kaldı. Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçerek suları tahliye etmeye çalıştı, bölgede mahsur kalan ilçe sakinlerini kurtardı.

YOLA SET ÇEKİLDİ

Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ İlçe Şube Müdürü Hakan Kaya ve AFAD yetkilileri su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, ilçe sakinlerinin zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı.

İŞ MAKİNESİ SULAR ARASINDA KALDI

Taşkın nedeniyle Yenimahalle'de bazı evler ve bölgede bulunan ahırlar sularla doldu, yemler sürüklendi. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonucunda evlerinde mahsur kalan mahalle sakinleri kurtarıldı, hayvanlar ise çocuk parklarına götürüldü. Parklarda hayvanlara yem verildi. Bu arada hayvanların tahliyesi sırasında bir iş makinesi batarak sulara gömüldü. Bazı kişilerin traktör ve ekipmanları da sular altına kaldı. Bölgede zararının büyük çapta olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCanbolu DeresiTarım Arazileri
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