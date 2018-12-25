Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90787
ALTIN
216.220
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.6987
EURO
6.0421
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 14 hayvan fosili bulundu
Denizli'de 9 milyon yıl öncesine...
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Hakkarililerden Çanakkale hatıralarına yoğun ilgi
Silikozis tedavisinde yeni bir umut ışığı
Silikozis tedavisinde yeni bir umut...
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki...

Tarihi handa mezat

BURSA'da eski bakkal ürünleri ve gazoz koleksiyoneri Aziz Alçiçek (44), her cumartesi günü tarihi Ahşap Han'da mezat düzenliyor. Eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar, mezada gelen koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.

Tarihi handa mezat

BURSA'da eski bakkal ürünleri ve gazoz koleksiyoneri Aziz Alçiçek (44), her cumartesi günü tarihi Ahşap Han'da mezat düzenliyor. Eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar, mezada gelen koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.

25 Aralık 2018 Salı 10:06
11 Okunma
Tarihi handa mezat

Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde tarihi Ahşap Han’da bulunan dükkanında koleksiyonlarını sergileyen Aziz Alçiçek, her cumartesi günü de mezat düzenliyor. Alçiçek'in koleksiyonunda 1970’den beri bakkallarda müşteriye sunulan ürünler ve gazozlar bulunuyor. Alçiçek’in düzenlediği mezada, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de koleksiyonerler de katılıyor. Mezatta, Osmanlı döneminden kalma mısır patlatma tenceresinden sakız kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satılıyor. Her yaştan insanın katıldığı mezat, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.

Dünyanın en zor koleksiyonunun bakkal ürünleri toplamak olduğunu söyleyen Alçiçek, “Bursa’da kendime ait koleksiyonlarım var. Onları toparlamaya çalışıyorum. Cumartesi günleri de haftada bir gün, burada koleksiyonerler, meraklılar ve arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Kendi aramızda tarihi ürünlerin alışverişini yapıyoruz. Bakkaliye, gazoz, pul, desenli pet şişe, ciklet ve milli piyango bileti topluyorum. Bakkaliye koleksiyonumda genelde tüketim ürünleri olan gıda, temizlik ürünleri, çikolata, gazoz gibi ürünler topluyorum. Dünyanın en zor koleksiyonu. Çünkü bir ürünün raf ömrü tükenince imhaya gidiyor. Biz, ürünleri kurtarıp toplamaya çalışıyoruz. Biz sarı ve siyah gazozla büyüdük. Yabancı etiketli firmalar bizim çocukluğumuzda pek tutulmazdı. Oradan bir hevesle başladım. Bir arkadaşım bana bu konuda yardımcı oldu. Şu anda koleksiyonumda yaklaşık 200 çeşit gazoz var” dedi.

'İNSANLAR EVLERİNDEKİ SERVETİN FARKINDA DEĞİL'

İnsanların ellerindeki tarihi ürünleri evlerinde, çatı aralarında ya da depolarında çürüttüklerini belirten Alçiçek, “Böyle durumlarla çok karşılaştım. En son gittiğim bir evin bodrum katında, Osmanlı’dan kalma mobilyalar vardı. Hepsi çürümüş ve rutubetten bozulmuştu. Birkaç bakır eşya vardı, ancak onları kurtarabildik. İnsanlar evlerinde büyük sermayeler bulunduruyorlar, ama bunların değerini bilmiyorlar. Çatı aralarında, kömürlüklerde bu eşyaları çürütüyorlar. 15 yıl önce bir evin yıkımı esnasında birinci emisyona ait bin lira para çıktı. Bu paraların değeri yaklaşık 700 bin Türk lirası. Evde yatan bir para, ama sahibinin bundan haberi bile yok. Yıkım esnasında bunu inşaat işçisi fark edip söylüyor ve çok yüksek paraya satıldı” dedi.

Antika eşyalarla çocukluğundan beri ilgilendiğini söyleyen Koray Türkay, “Buraya da haftada bir kez uğruyorum. Bursa’da gittiğimiz böyle birkaç mekan daha var. Benim ana dalım fotoğrafçılık. Çocukluğumdan beri fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili güzel ürünler çıkabiliyor burada. Bunlar hatırası olan şeyler. Bu yüzden ilgimi çekiyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaAhşap HanMezat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bolu Dağı'nda ve tünel geçişinde sıkıntı yok'
'Bolu Dağı'nda ve tünel geçişinde sıkıntı yok'
Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lice'nin 7 köy ve mezrasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi
Çiftlikte 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi
Adıyaman'da mazot dökülen kömür sobası patladı: 7 yaralı
Adıyaman'da mazot dökülen kömür sobası patladı: 7 yaralı
Van merkezli PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
Van merkezli PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonu
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
FETÖ Operasyonu: Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırıyorlarmış 
FETÖ Operasyonu: Firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırıyorlarmış 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ