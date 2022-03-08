Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.023,66
ALTIN
943,36
DOLAR
14,54
STERLİN
19,11
EURO
15,91
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı

08 Mart 2022 Salı 15:58
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı

İZMİR - İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı.

Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. 62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.

Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Buca Cezaevinde Yıkım Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma sanayi zırhlılarında TÜMOSAN yerli motoru kullanılacak
Savunma sanayi zırhlılarında TÜMOSAN yerli motoru kullanılacak
İnci kefalinden bu kez güzel haber; stokları arttı
İnci kefalinden bu kez güzel haber; stokları arttı
“Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir”
“Kadının, kazancına el koymak ya da çalışmasına engel olmak da şiddettir”
112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi taşıyacaksınız' diye soruyorlar
112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi taşıyacaksınız' diye soruyorlar
Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi
Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olabilir
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı
PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER
PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma