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Taksimetre zammıyla plaka fiyatları da arttı

29 Aralık 2022 Perşembe 10:41
Taksimetre zammıyla plaka fiyatları da arttı

İSTANBUL - UKOME toplantısında taksimetre ücretlerine gelen zamla taksi plakaları da zamlandı. Yılbaşında 3 milyon 250 bin lira olan taksi plakaları son yükselişin ardından ortalama 6 milyon 350 bin liraya çıkarken kira bedeli ise aylık 16 bin liraya dayandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında alınan kararla taksilerin açılış ücreti 9.80 liradan 12.65 liraya, kısa mesafe 28 liradan 40 liraya, taksi mesafe ücreti kilometrede 6.30 liradan 8.51 liraya yükseldi. Tarife değişikliği ile birlikte taksi plakalarının satış fiyatı ve kiralama bedellerinde artış yaşandı. Zam kararı öncesi ortalama 5 milyon 350 bin lira olan plaka satış bedeli, kararın ardından 6 milyon 350 bin liraya yükseldiği ifade edildi. Plaka kiralama bedeli ise ortalama 12 bin liradan 16 bin liraya yükseldiği belirtildi. Plaka satışı yapan galericiler ve plaka sahipleri, plakaların yaklaşık 1 milyon liraya yakın değer kazanmasına rağmen artışın yeterli olmadığını ifade ediyor.

  

"TAKSİ PLAKASININ SATIŞ DEĞERİNİN 6 MİLYON LİRA OLMASI NORMAL" 

Bağcılar Otocenter Yönetim Kurulu Başkanvekili Coşkun Çağlayan, "UKOME kararıyla taksimetrelerde alınan zam kararı piyasayı etkiledi. Plaka fiyatlarına yüzde 20 zam geldi. 5 milyon 350 bin lira civarındaki plakayı 6 milyon 350 bin liraya çıkardı. Kiralık fiyatları ise 16 bin lira oldu. Kiralık plaka talepleri şu anda daha çok. Düşüş yaşanacağını şu an için düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda yaklaşık 2 bin taksi piyasaya girecek. Bu da piyasayı belirli sürede etkileyecek. Geçen yılbaşında taksi plaka satış fiyatları 3 milyon 250 bin lira civarındaydı. Şu anki ekonomik duruma baktığımızda bir dairenin 4 milyon lira civarında olmasından dolayı taksi plakasının bu değerde olması bizim için normal" diye konuştu.

  

"BEN PLAKAMI ALDIĞIMDA 10 DAİRE ALABİLİYORDUM ŞİMDİ 1 TANE ALABİLİYORUM" 

Taksi plakası sahibi Zülfikar Aslan plakların değerini yeterli bulmadığını belirterek "Şu anda bir daire ne kadar. Ben plakamı aldığım zaman 10 tane daire alınabiliyordu. Şimdi benim plakam bir tane daire almıyor. Ben 6 milyon değeri doğru bulmuyorum çünkü çok ucuz. Yeni gelen tarifeyi de yeterli bulmuyorum. 1 ekmek 1 buçuk liraydı oldu 5 lira. Buna göre her şey şu anda Türkiye'de" diye konuştu.

  

"BEDAVAYA İNSAN TAŞIYORUZ" 

Taksi plakası sahibi Anıl Özcan "Taksi plakasının 6 milyon değeri olması normal. Taksiler para kazanıyor. Yeni gelen tarife zammı çok az oldu. Bedavaya insan taşıyoruz. İndi-bindi 40 lira oldu bir yerde kahve içsen 35 lira ödüyorsun" dedi.  

Taksi plakası kiralayarak çalışan Tamer Ökten "Kiralama şu anda çok mantıklı değil. Ben de kiracıyım 12 bin 500 lira ödüyorum. Şu an sözleşmesi bitenlere 17 bin lira fiyat veriyorlar. Bu paralar artık karşılanmıyor, kiraları öderken zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 29.12.2022 10:49
Anahtar Kelimeler:
UKOMETaksimetrePlaka Fiyatları
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