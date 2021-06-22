Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
494.243
DOLAR
8.6390
STERLİN
12.0482
EURO
10.3094
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...
108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
108 adet S plakanın...
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
Çeşitli cins ve markada...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz'

22 Haziran 2021 Salı 11:22
7 Okunma
'Suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz'

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Harun Kaman, Türkiye'deki su varlığının yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi. Kaman, küresel ısınmanın yanı sıra tarımsal sulamada uygulanan yanlış yöntemler ve kaçak sondajların, yer altı su kaynaklarının azalmasını hızlandırdığını ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kaman, Türkiye'nin kurak- yarı kurak iklim kuşağında olduğunu söyledi. Son yıllarda kuraklığın etkisinin daha şiddetli hissedildiğini aktaran Prof. Dr. Kaman, "Devlet Su İşleri'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu'na göre Türkiye'nin toplam su potansiyelinin 44,25 milyar metreküpü tarımsal sulama suyu, 13,19 milyar metreküpü ise içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kullanılıyor. Tarımsal sulamada kullanılan su miktarı, ülkemizin toplam su potansiyelinin yüzde 77'sini oluşturuyor. Yani tarımda ciddi bir su kullanımı söz konusu. Sulama etkinliği yüksek yöntemleri tercih etmemiz lazım" dedi.

'İLETİM KAYIPLARI SIFIRLANMALI'

Bitkiye ihtiyacından fazla su vermenin israf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaman, “Suyun tarlaya iletiminde, iletim kayıplarını sıfırlamamız, dolayısıyla kapalı sistemle suyu taşımamız gerekiyor. Bitki su tüketimi de bu süreçte önemli. Bitkinin ihtiyacından fazla su vermek zaten suyun israf edilmesi demektir. Fazla su verdiğiniz zaman bitkiden daha fazla verim almıyorsunuz, aksine verim azalıyor. Kuraklık neticesinde kullanılabilir su potansiyelimiz az olduğu için bu durum çok önemli. Tarımsal sulamada basınçlı su yöntemlerini tercih etmemiz lazım" diye konuştu.

'AZ SU TÜKETEN BİTKİLER EKİLMELİ'

Türkiye'de yağışların düzensiz olduğunu belirten Prof. Dr. Kaman, “Ülkemizdeki her bir metrekare araziden en üst düzeyde verim almaya yönelik üretime yönelmemiz gerekiyor. Araziyi boş bırakmayı doğru bulmuyorum ancak su kısıntından dolayı az su tüketen bitkileri ekmeyi tercih edebiliriz. Yarı ıslatmalı sulama yöntemini deneyebiliriz. Kısıntılı sulama stratejileri uygulayabiliriz. Yağış hasadı yapacak çalışmalara yönelmemiz gerekiyor. Sulama yöntemi olarak da damlama sulama yöntemi uygulayalım" dedi.

JEOFİZİK MÜHENDİSİ YÜKLÜ: SU YOKSULU ÜLKEYİZ

Jeofizik mühendisi Atakan Yüklü ise kuraklığa karşı gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Yüklü, “20 yıl önce bu tür konulardan bahsederken 'Su fakiri bir ülkeyiz' diyorduk ancak şu anda su yoksulu ülkeyiz. Bu durum sadece Antalya'ya has durum değil. Ülke genelinde var olan durum. Biz 20 yıl önce yapmamız gerekenleri yapmadık. Kömürle çalışan termik santral, Antalya'nın harcadığı yıllık su tüketimi kadar su harcıyor. Beton asfaltlardan vazgeçmedik ve suyu denizlere kavuşturduk. Akarsu ve derelerin plansızca denize dökülmesini izledik" diye konuştu.

Kullanılan suyun geri dönüşünün yapılmadığını belirten Yüklü, “En önemlisi aslında yerel yönetimler şu anda kırsaldan su çalıyor. Hemen hemen tüm belediyeler refüjlerin sulanması için yüzlerce sondaj açıyor. Temiz, tatlı suyu refüjlerde, bahçelerde harcıyoruz. Kullandığımız suyun geri dönüşünü başaramadık. Başka ülkeler kullandıkları suyu tekrar sanayiye kazandırıyor. Sanayi tesisleri üretimlerinde temiz, içilebilir su kullanıyor. Oysa temiz su kullanmaya ihtiyaçları yok" dedi.

'KONYA OVASINDA 200 BİN KAÇAK SONDAJ'

Kaçak açılan sondajların yer altı sularını tehdit ettiğini söyleyen Atakan Yüklü, “Konya'da son zamanlarda oluşan obrukların da sebebi, çevrede yapılan kaçak sondajlardır. Konya Ovası'nda yaklaşık 200 bin kaçak ruhsatsız sondaj var. En kolayını bulup 'iklim krizi' diyerek topu iklime attık. Suyu planlamadığımız için su yoksulu bir ülkeyiz. Bununla ilgili çözüm üretecek olan yine bu ülkenin mühendisleridir. Öncelikle arazilerdeki yer altı su havzalarının tespit edilmesi gerekiyor. Atık suların planlamasının yapılması ve kaçak sondajların kapatılması gerekiyor. Havzalardan vahşice su çekimi var" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuTarımAkdeniz üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik
Bakan Pakdemirli: Savaşı kazanmanın en önemli unsuru; havayı iyi bilmek
Bakan Pakdemirli: Savaşı kazanmanın en önemli unsuru; havayı iyi bilmek
İzmit Körfezi’ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı
İzmit Körfezi’ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma